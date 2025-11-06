Трамп пока сомневается насчет силовой операции против Венесуэлы — WSJ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп еще не сформировал окончательного мнения относительно возможной военной операции в Венесуэле. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, Трамп недавно высказал представителям американской администрации высокого ранга свои сомнения по вопросу силового сценария для отстранения от власти венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вместе с тем хозяин Белого дома, указывает издание, продолжает интересоваться у своих помощников насчет вариантов возможной военной операции.

Как отмечается, временных рамок для принятия решения не установлено, Трампу предложен ряд подходов, в том числе ужесточение санкций и повышение пошлин в отношении стран — импортеров нефти из Венесуэлы, усиление поддержки оппозиции вместе с наращиванием военного присутствия в регионе, а также проведение тайных операций и нанесение авиаударов.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, атомную подводную лодку, 10 тысяч военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.