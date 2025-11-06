Киев подготовил к зиме всего 30% натовской техники, стоящей на вооружении у ВСУ — Марочко
10:05 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с подготовкой к зиме натовской техники, стоящей на вооружении. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев подготовил к зимнему периоду эксплуатации всего 30% боевых машин, что не соответствует плановым показателям.
По его словам, перевод натовского вооружения и техники на зимний период эксплуатации у Киева идет «с большими трудностями».
«Прежде всего, это связано с задержками поставок ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. ТАСС) для западных образцов техники. Кроме того, охлаждающие жидкости, подлежащие замене, приходят ненадлежащего качества. Осложняет вопрос технического обслуживания и наличие в подразделениях „разношерстной“ техники и вооружения, где под каждую единицу нужны свои марки масел и ремкомплекты. На данный момент на зимний период эксплуатации переведено около 30% вооружения и военной техники украинских боевиков, что не соответствует плановым показателям», — сказал он, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что солдаты ВСУ регулярно докладывают командованию о данных проблемах, однако украинские офицеры «предлагают им самостоятельно решать возникшие трудности», а также покупать все «расходники» за собственные средства.
НОВОСТИ
- 10:00 06.11.2025
- Трамп пока сомневается насчет силовой операции против Венесуэлы — WSJ
- 09:32 06.11.2025
- К текущему моменту около 80% территории РФ покрыто снегом — Вильфанд
- 09:20 06.11.2025
- Военные ВСУ, брошенные командованием в окружении в Красноармейске, сдались в плен
- 09:05 06.11.2025
- Важно понимать намерения РФ, анализирующей, нужны ли ей ядерные испытания — Песков
- 09:00 06.11.2025
- Над регионами России за ночь сбили 75 украинских БПЛА
- 22:05 05.11.2025
- Путин: В наших руках есть копии документов, где прямо говорится о задаче раскачки России изнутри
- 21:00 05.11.2025
- Мониторинг предупреждения рисков межнациональных конфликтов нужно «отлаживать, донастраивать» - Путин
- 20:45 05.11.2025
- Путин поручил экспертам изучить опыт социологических исследований в сфере национальных отношений
- 20:35 05.11.2025
- РФ привержена Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний - Путин
- 20:25 05.11.2025
- Встреча президентов России и США в ближайшее время пока не планируется - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать