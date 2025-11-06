10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с подготовкой к зиме натовской техники, стоящей на вооружении. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев подготовил к зимнему периоду эксплуатации всего 30% боевых машин, что не соответствует плановым показателям.

По его словам, перевод натовского вооружения и техники на зимний период эксплуатации у Киева идет «с большими трудностями».

«Прежде всего, это связано с задержками поставок ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. ТАСС) для западных образцов техники. Кроме того, охлаждающие жидкости, подлежащие замене, приходят ненадлежащего качества. Осложняет вопрос технического обслуживания и наличие в подразделениях „разношерстной“ техники и вооружения, где под каждую единицу нужны свои марки масел и ремкомплекты. На данный момент на зимний период эксплуатации переведено около 30% вооружения и военной техники украинских боевиков, что не соответствует плановым показателям», — сказал он, ссылаясь на собственные источники.

Марочко уточнил, что солдаты ВСУ регулярно докладывают командованию о данных проблемах, однако украинские офицеры «предлагают им самостоятельно решать возникшие трудности», а также покупать все «расходники» за собственные средства.