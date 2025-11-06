Украинское командование перебросило в Красноармейск элитные части резерва

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское командование в попытке сдержать наступление ВС РФ в районе Красноармейска (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР перебросило туда спецподразделения военной разведки, Нацгвардии и Службы безопасности Украины, а также дополнительных операторов БПЛА. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Утверждается, что находящиеся в городе части «получили подкрепление». «В Покровске <…> привлечены штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка („Скала“ — прим. ТАСС), операторы Сил беспилотных систем, заведены группы Сил специальных операций, Военной службы правопорядка ВСУ, Службы безопасности Украины (СБУ), Нацгвардии и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны», — говорится в сообщении в телеграм-канале Генштаба.

5 ноября французская газета Le Monde в репортаже о Красноармейске отмечала, что положение зажатых в красноармейской агломерации подразделений ВСУ безвыходное. При этом, по мнению аналитиков газеты, украинский Генштаб делает ставку на затягивание городских боев.