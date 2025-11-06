0
0
0
НОВОСТИ

Украинское командование перебросило в Красноармейск элитные части резерва

11:32 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское командование в попытке сдержать наступление ВС РФ в районе Красноармейска (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР перебросило туда спецподразделения военной разведки, Нацгвардии и Службы безопасности Украины, а также дополнительных операторов БПЛА. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Утверждается, что находящиеся в городе части «получили подкрепление». «В Покровске <…> привлечены штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка („Скала“ — прим. ТАСС), операторы Сил беспилотных систем, заведены группы Сил специальных операций, Военной службы правопорядка ВСУ, Службы безопасности Украины (СБУ), Нацгвардии и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны», — говорится в сообщении в телеграм-канале Генштаба.

5 ноября французская газета Le Monde в репортаже о Красноармейске отмечала, что положение зажатых в красноармейской агломерации подразделений ВСУ безвыходное. При этом, по мнению аналитиков газеты, украинский Генштаб делает ставку на затягивание городских боев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 06.11.2025
Финансирование Киева от МВФ зависит от «репарационного кредита» ЕС, признала ЕК
0
85
11:05 06.11.2025
Северный морской путь привлекает Китай безопасностью и экономичностью — эксперт
0
116
11:00 06.11.2025
Прокуратура предлагала Эпштейну свободу в обмен на показания против Трампа — NYP
0
126
10:32 06.11.2025
Минцифры должно как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты — Володин
0
185
10:22 06.11.2025
Волонтеры из Раменок за три года передали в зону СВО более 319 тонн гуманитарной помощи
0
173
10:20 06.11.2025
РФ поставила Армении пшеницу по ж/д маршруту через Азербайджан
0
193
10:05 06.11.2025
Киев подготовил к зиме всего 30% натовской техники, стоящей на вооружении у ВСУ — Марочко
0
215
10:00 06.11.2025
Трамп пока сомневается насчет силовой операции против Венесуэлы — WSJ
0
196
09:32 06.11.2025
К текущему моменту около 80% территории РФ покрыто снегом — Вильфанд
0
237
09:20 06.11.2025
Военные ВСУ, брошенные командованием в окружении в Красноармейске, сдались в плен
0
275

Возврат к списку