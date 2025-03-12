Более 80% немцев больше не считают США надежным партнером Германии — опрос
10:20 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 80% жителей Германии больше не считают, что Соединенные Штаты являются надежным партнером ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.
По данным опроса, такое мнение высказали 82% респондентов. Лишь 15% опрошенных назвали США надежным партнером для Германии. Это означает, что мнение немцев по этому вопросу ухудшилось по сравнению с последним опросом, проведенным 12–13 февраля. На тот момент 24% жителей Германии считали США надежным партнером. Сторонники партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) (25%) чаще всего выражают доверие к США.
Социологи также выяснили, что 60% респондентов «вероятно» или «ни при каких обстоятельствах» не были бы готовы защищать Германию с оружием в руках в случае военного нападения. 17% отметили, что были бы готовы сделать это «в любом случае», 19% подчеркнули, что, «вероятно», так и сделали бы.
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