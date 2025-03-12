Результаты выборов в Гренландии разочаруют Дональда Трампа — The Times
16:12 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оппозиционная партия Demokraatit («Демократы», 29,9%) одержала «неожиданную победу» на парламентских выборах в Гренландии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о стремлении приобрести остров, продолжать обеспечивать безопасность жителей острова. Об этом сообщила газета The Times.
По мнению издания, результаты голосования гренландцев «разочаруют Трампа». Победа Demokraatit, занимающей осторожный подход к обретению Гренландией независимости от Дании, в которую входит на правах автономии, стала полной неожиданностью для правившей партии Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество», 21,4%). Эта политическая сила, как ожидалось, должна была победить на выборах, — многие годы она доминировала в политической жизни острова. Но в итоге оказалась лишь третьей вслед за Naleraq («Веха», 24,5%).
Результаты голосования свидетельствуют, как отмечает The Times, о том, что многие гренландцы выступают «за медленное, постепенное отделение от датчан» и не разделяют откровенного желания Трампа, чтобы крупнейший в мире остров немедленно расстался с Данией и стал частью США. Лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен заявил, по свидетельству газеты Politico, что «остров не продается». Нильсен назвал такие заявления «угрожающими политической независимости» Гренландии.
НОВОСТИ
- 16:32 12.03.2025
- Вопрос санкций ЕС против РФ может быть затронут на переговорах по Украине — Рубио
- 16:28 12.03.2025
- Клиентам Сбера в Турции будет доступна оплата по QR
- 16:00 12.03.2025
- ВС РФ поразили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для ВСУ
- 15:32 12.03.2025
- Израиль не потерпит закрепления вооруженных формирований на юге Сирии — офис Нетаньяху
- 15:12 12.03.2025
- ВС РФ освободили Новомарково и Днепроэнергию в ДНР
- 15:00 12.03.2025
- Некомплект личного состава во ФСИН достиг 23% — директор службы
- 14:32 12.03.2025
- Четыре человека погибли при атаке ВСУ на комбикормовый завод в Курской области
- 14:12 12.03.2025
- Уже 70 лесных пожаров произошло в РФ с начала года, большинство из них по вине людей
- 14:00 12.03.2025
- Более 65% граждан Армении негативно оценивают работу Пашиняна — опрос
- 13:32 12.03.2025
- В Кремле назвали хорошей динамику вытеснения ВСУ из Курской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать