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Результаты выборов в Гренландии разочаруют Дональда Трампа — The Times

16:12 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная партия Demokraatit («Демократы», 29,9%) одержала «неожиданную победу» на парламентских выборах в Гренландии на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о стремлении приобрести остров, продолжать обеспечивать безопасность жителей острова. Об этом сообщила газета The Times.

По мнению издания, результаты голосования гренландцев «разочаруют Трампа». Победа Demokraatit, занимающей осторожный подход к обретению Гренландией независимости от Дании, в которую входит на правах автономии, стала полной неожиданностью для правившей партии Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество», 21,4%). Эта политическая сила, как ожидалось, должна была победить на выборах, — многие годы она доминировала в политической жизни острова. Но в итоге оказалась лишь третьей вслед за Naleraq («Веха», 24,5%).

Результаты голосования свидетельствуют, как отмечает The Times, о том, что многие гренландцы выступают «за медленное, постепенное отделение от датчан» и не разделяют откровенного желания Трампа, чтобы крупнейший в мире остров немедленно расстался с Данией и стал частью США. Лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен заявил, по свидетельству газеты Politico, что «остров не продается». Нильсен назвал такие заявления «угрожающими политической независимости» Гренландии.

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