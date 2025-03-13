НАТО планирует новые теракты в отношении трубопроводов РФ, указал Патрушев

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские силы (ВМС) стран НАТО планируют увеличить число террористических атак на российские подводные трубопроводы, танкеры и сухогрузы. Об этом со ссылкой на экспертов заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».

«По имеющейся информации, [натовские] ВМС планируют усилить террористическую деятельность в отношении российских подводных трубопроводов, танкеров и сухогрузов», — сказал Патрушев.