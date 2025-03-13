Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над Брянской и Белгородской областями

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны уничтожили по два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«13 марта с 08:00 до 10:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два — над территорией Белгородской области и два — над территорией Брянской области», — сообщили в министерстве.