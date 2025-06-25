Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова
11:20 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь Республики Дагестан Магомед-Султан Магомедов задержан, сообщили ТАСС в силовых структурах региона.
«Магомед-Султан Магомедов задержан», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 12:20 25.06.2025
- Иран не подписывал никаких соглашений о прекращении огня с Израилем — МИД
- 12:05 25.06.2025
- Окно для переговоров с РФ может закрыться в случае новых санкций США — Рубио
- 12:00 25.06.2025
- Силовики задержали в Армении архиепископа Баграта Галстаняна
- 11:47 25.06.2025
- Сбер представил обновленный инструмент для ускорения разработки GigaCode 2.0
- 11:40 25.06.2025
- «Леонардо» Ростеха вышла в финал ежегодного конкурса БРИКС
- 11:38 25.06.2025
- Ростех, МАИ и РТУ МИРЭА запускают инженерный класс в московской школе №58
- 11:32 25.06.2025
- Президент Финляндии признал, что эпоха доминирования Запада подошла к концу
- 11:15 25.06.2025
- Сбер представил Kandinsky 4.1 Video
- 11:11 25.06.2025
- В GigaChat бизнес-клиентам стала доступна функция рассуждений с доступом к актуальным данным
- 11:05 25.06.2025
- СК Армении обвинил архиепископа Баграта в терроризме с целью захвата власти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать