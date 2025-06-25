Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов — NBC News

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У израильских военных заканчиваются некоторые ключевые вооружения. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, особенно ощущается нехватка боеприпасов, в то время как отношения между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом, чья страна является одним из основных поставщиков вооружений еврейскому государству, стали более напряженными.