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НОВОСТИ

Израиль столкнулся с нехваткой боеприпасов — NBC News

09:32 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У израильских военных заканчиваются некоторые ключевые вооружения. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, особенно ощущается нехватка боеприпасов, в то время как отношения между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом, чья страна является одним из основных поставщиков вооружений еврейскому государству, стали более напряженными.

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