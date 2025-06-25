В Иране задержали 700 человек по подозрению в сотрудничестве с Израилем
10:32 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы Ирана с начала вооруженного конфликта с Израилем 13 июня задержали по меньшей мере 700 человек по подозрению в работе на израильские спецслужбы. Об этом сообщило агентство Fars.
По его информации, больше всего задержаний зафиксировано в провинциях Керманшах, Исфахан, Хузестан, Фарс и Лорестан.
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