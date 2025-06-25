В Иране задержали 700 человек по подозрению в сотрудничестве с Израилем

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Ирана с начала вооруженного конфликта с Израилем 13 июня задержали по меньшей мере 700 человек по подозрению в работе на израильские спецслужбы. Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, больше всего задержаний зафиксировано в провинциях Керманшах, Исфахан, Хузестан, Фарс и Лорестан.