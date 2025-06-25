0
0
140
НОВОСТИ

Сбер представил Kandinsky 4.1 Video 

11:15 25.06.2025

Сбер активно развивает свою генеративную нейросеть Kandinsky и в самое ближайшее время выпустит новую версию для генерации видео Kandinsky 4.1 Video. Первые доступы к Kandinsky 4.1 Video уже получили участники GigaConf, а также некоторые художники и дизайнеры. В ближайшем будущем она будет доступна всем пользователям. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках технологической конференции GigaConf.

«Kandinsky 4.1 Video обеспечивает качественно новый уровень генеративного видео, – отметил он. – Модель стала в разы лучше по всем параметрам: по соответствию промпту, визуальному качеству, качеству генерации движений, а также способности моделировать физику мира. Такие разработки открывают беспрецедентные возможности как для дизайнеров, маркетологов, так и для представителей любых других креативных индустрий, работающих над созданием высококачественного видеоконтента».

Модель Kandinsky 4.1 Video генерирует видеоряд продолжительностью до 10 секунд в разрешении SD (720x576) или HD (1280x720) по любому текстовому описанию или произвольному стартовому кадру. С помощью модели можно создавать качественные видео с произвольным соотношением сторон под любые пользовательские и продуктовые потребности.

В основе новой модели лежит продвинутая архитектура диффузионного трансформера. Одним из ключевых факторов, позволивших значительно улучшить качество модели, стало её дообучение (Supervised Fine-Tuning, SFT) на тщательно отобранных данных, подготовленных более, чем 100 экспертами – дизайнерами, фотографами и художниками с профильным образованием. Этот этап обучения позволил значительно повысить уровень художественной выразительности, композиции видео и кинематографичности визуального ряда.

Переход к новой большой архитектуре заметно увеличил потребность в вычислительных ресурсах, поэтому при разработке уделялось особое внимание оптимизации. В результате применения методов дистилляции и ускорения, время генерации видео сократилось более чем в три раза по сравнению с исходным вариантом, при этом в ряде сценариев качество генерации сохранилось или даже улучшилось.

Напомним, первая в России модель генерации видео Kandinsky Video была представлена 22 ноября 2023 года на конференции AI Journey.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 25.06.2025
Иран не подписывал никаких соглашений о прекращении огня с Израилем — МИД
0
0
12:05 25.06.2025
Окно для переговоров с РФ может закрыться в случае новых санкций США — Рубио
0
51
12:00 25.06.2025
Силовики задержали в Армении архиепископа Баграта Галстаняна
0
65
11:47 25.06.2025
Сбер представил обновленный инструмент для ускорения разработки GigaCode 2.0
0
98
11:40 25.06.2025
«Леонардо» Ростеха вышла в финал ежегодного конкурса БРИКС
0
106
11:38 25.06.2025
Ростех, МАИ и РТУ МИРЭА запускают инженерный класс в московской школе №58
0
105
11:32 25.06.2025
Президент Финляндии признал, что эпоха доминирования Запада подошла к концу
0
128
11:20 25.06.2025
Силовики задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова
0
147
11:11 25.06.2025
В GigaChat бизнес-клиентам стала доступна функция рассуждений с доступом к актуальным данным
0
136
11:05 25.06.2025
СК Армении обвинил архиепископа Баграта в терроризме с целью захвата власти
0
156

Возврат к списку