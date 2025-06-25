В Москве арестованы два агента разведки Молдавии — ФСБ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Москве двух агентов разведки Молдавии, прибывших в Россию по документам прикрытия для выполнения задания против безопасности РФ. Они дали признательные показания, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Москве пресечена противоправная деятельность агентов молдавских спецслужб. Установлено, что два гражданина Республики Молдова по документам прикрытия на вымышленные установочные данные прибыли в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности Республики Молдова, направленных против безопасности Российской Федерации», — отметили в ФСБ.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. «От подозреваемых получены признательные показания», — сообщили в ФСБ.