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НОВОСТИ

В GigaChat бизнес-клиентам стала доступна функция рассуждений с доступом к актуальным данным

11:11 25.06.2025

Функция рассуждений с доступом к актуальным данным в GigaChat стала доступна бизнес-клиентам on-premise. Об этом на технологической конференции GigaConf рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

При активации функции рассуждений система анализирует текстовый запрос, определяет оптимальный способ обработки и автоматически подключает соответствующий режим, например, работу с внешними ссылками или документами. Такой подход позволяет мгновенно адаптироваться к задаче, обеспечивая точный и комплексный ответ без необходимости ручного выбора инструментов.

«GigaChat выходит на новый уровень – теперь модель способна рассуждать и объяснять свои выводы, – отметил Андрей Белевцев. – Это значит, что наши клиенты смогут не только получать точные ответы, но и понимать ход мыслей системы, прослеживая логику ее решений. Особенно ценным это новшество станет в обучении – ведь в сложных вопросах важен не только результат, но и сам процесс его получения. Мы продолжаем совершенствовать модель, открывая перед пользователями все новые возможности взаимодействия с искусственным интеллектом».

В июле функция рассуждений будет доступна всем пользователям GigaChat.

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