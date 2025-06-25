СК Армении обвинил архиепископа Баграта в терроризме с целью захвата власти
11:05 25.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет (СК) Армении заявил, что лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян и его соратники готовили террористические акты с целью захвата власти.
«(архиепископ Баграт — прим. ТАСС) с ноября 2024 года поставил перед собой цель достичь смены власти не разрешенным конституцией Республики Армения способом и для достижения этой цели с предварительного согласия ряда участников движения приобрел необходимые средства и инструменты для совершения терактов и захвата власти в составе группы, а также намеренно создал иные условия, тем самым подготовившись к узурпации власти», — отмечается в релизе ведомства.
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