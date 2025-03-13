Жители Москвы выбрали, каким будет новый Большой московский цирк

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Москвичи в ходе голосования определили, каким будет новый Большой московский цирк. На портале «Активный гражданин» завершилась серия голосований, посвященных строительству Большого цирка. Вместе со взрослыми голосовать могли и подростки – при помощи платформы «Активный гражданин – детям». По словам мэра столицы Сергея Собянина, в первом из них жители города высказались за создание нового современного цирка в виде многофункциональной площадки, где можно будет увидеть уникальные шоу. В ходе второго голосования горожане выбирали лучшую визуальную концепцию нового цирка. Из шести вариантов наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро «Апекс». Ее поддержали 29% взрослых и 42% детей.

Планируется, что эта концепция станет основой для градостроительной и проектной документации, которую начнут разрабатывать в ближайшее время. Мэр поблагодарил горожан за участие в голосовании. «Впереди – большая, очень непростая работа по проектированию, строительству, обеспечению самыми современными технологиями и оборудованием уникального циркового здания, которое по своей мощности и возможностям в разы превзойдет старое», – отметил градоначальник.

Как уже сообщала «Независимая газета», новый московский цирк должен стать инновационной площадкой, на которой артисты смогут использовать передовые технологии для организации современных зрелищных шоу. Планируется, что в новом здании представления можно будет дополнять эффектными голограммами и видео на экранах, установленных вокруг арены. В цирке также предполагается устроить сменные манежи для разных типов номеров – танцевальных, ледовых, конных и других, которые могут быть быстро заменены в ходе представления. Использование бассейнов, льющегося из-под купола водопада должно делать новые шоу еще более зрелищными.

Большой цирк планируется построить в Мневниковской пойме на северо-западе Москвы. Сейчас этот район активно развивается, там создается спортивный кластер, прокладываются новые дороги, рядом открылись две станции Большой кольцевой линии метро.

Исторический цирк на проспекте Вернадского во время строительства нового здания продолжит работать в прежнем режиме. Его судьбу планируется решить после завершения строительства нового циркового комплекса в Мневниках.