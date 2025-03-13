Встреча спецпосланника президента США Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным планируется - Ушаков

19:50 Источник: Интерфакс

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом планируется, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Он будет встречаться со своими партнерами из Москвы, в том числе, очевидно, будет и встреча с президентом", - сказал Ушаков журналистам.

На вопрос о начале встречи президента с Уиткоффом, Ушаков ответил, что, когда президент даст сигнал о завершении переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, тогда Уиткофф направится в Кремль.