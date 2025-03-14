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НАТО «в очень долгосрочной перспективе» допускает нормализацию отношений с РФ — Рютте

17:40 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО призывает сохранять давление на Россию в обозримом будущем, но не исключает, что «в очень долгосрочной перспективе» возможна поэтапная нормализация отношений с Москвой. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, находящийся с визитом в США, в интервью Bloomberg TV.

«В первую очередь надо продолжать [оказывать] давление на Россию и сохранять санкции. Но в очень долгосрочной перспективе Россия никуда не денется. Я думаю, что это нормально, что, когда война закончится, позже шаг за шагом Европа и США будут нормализовывать отношения [с Россией]», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности возобновления отношений, включая газовые контракты.

При этом он подчеркнул, что РФ и НАТО еще «даже не близки» к этой перспективе.

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