США нанесли массированный удар по объектам хуситов по всему Йемену

09:20

Центральное командование США (ЦЕНТКОМ) объявило о крупномасштабной операции против хуситов в Йемене, говорится в Х командования.

«15 марта Центральное командование США начало серию операций, состоящих из точечных ударов по целям поддерживаемых Ираном хуситов по всему Йемену, чтобы защитить американские интересы, сдержать врагов и восстановить свободу судоходства», — сказано в сообщении.

Al Masirah передает, что ударам подверглись столица Йемена Сана, мухафазы (провинции) Дамар, Саада, Хаджа и др.

Al Hadath называет среди целей, по которым пришлись удары США, место изготовления оружия и взрывчатки в Аль-Байде, лагерь хуситов и оружейные склады вблизи Саады, лагерь военной полиции в Дамаре и т. д, - пишет РБК

США нанесли авиаудары по военным объектам движения «Ансар Аллах» в контролируемом хуситами городе Таиз — административном центре одноименной провинции на юго-западе Йемена. Об этом сообщил ТАСС со сслыкой на телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, ударам подверглись восточные кварталы города. Информации о последствиях атаки, в том числе возможных жертвах и пострадавших, не приводится.