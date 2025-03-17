Полиция Казахстана выявила 10 тыс. нарушителей в ходе операции «Мигрант»
10:05 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские в Казахстане провели оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Мигрант», в ходе которого было выявлено почти 10 тыс. нарушителей миграционного законодательства, 1 240 иностранцев уже выдворили из страны с запретом на въезд на пять лет, сообщили в пресс-центре МВД республики.
По данным полиции, мероприятие проводилось с 11 по 14 марта, среди нарушителей 2,5 тыс. иностранцев с превышением сроков пребывания в стране, еще 2,5 тыс. человек незаконно работали в Казахстане. «Большинство нарушителей, как и прежде, из стран ближнего зарубежья. Но в ходе ОПМ выявлены также нелегалы из Бангладеш, Египта, Италии, Нигерии и Мадагаскара», — приводятся в сообщении слова председателя комитета миграционной службы МВД Аслана Аталыкова.
В ходе мероприятия также было выписано штрафов на 45 млн тенге ($89,6 тыс.), в том числе были оштрафованы 2,2 тыс. человек, которые принимали иностранцев у себя, но не уведомили об этом полицию, а также 500 работодателей, которые незаконно наняли граждан других государств.
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