Отсутствие сделки с США по газу не позволяет ЕС ввести санкции против СПГ из РФ — Politico

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз не стал в феврале вводить санкции против российского сжиженного природного газа, поскольку Брюссель рассчитывает предварительно договориться с Вашингтоном о поставках американского СПГ. Об этом пишет издание Politico.

По его данным, попытки ЕС заключить сделку по газу с США сдерживают санкционную политику блока. «Когда ЕС в феврале принял новый пакет санкций по России, чиновники не включили в него запрет на СПГ, несмотря на растущее давление со стороны стран-членов. Причиной этому были продолжающиеся переговоры с [президентом США Дональдом] Трампом: ЕС не хотел предлагать введение официального запрета на российское топливо, пока он не заключена сделка с Вашингтоном», — пишет издание.

Одновременно ЕС отложил публикацию так называемой дорожной карты по отказу от российских энергоносителей. Одной из причин было в том числе отсутствие сделки по газу с США. «У нас есть прогресс по дорожной карте, она готовится, но временные рамки изменились в силу последних геополитических событий», — сказал изданию источник в Еврокомиссии.