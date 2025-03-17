Предприниматели могут оплачивать счета на Госуслугах с помощью СберБизнеса
12:25 17.03.2025
На портале Госуслуг появился новый сервис для предпринимателей «Моментальные платежи». С ним юридические лица могут быстро и просто совершать в личном кабинете платежи в пользу любых государственных учреждений и ведомств, в том числе оплачивать налоги и пошлины. Новый функционал разработали Сбер и Минцифры РФ.
Представителю юрлица больше не нужно вручную вносить данные: портал Госуслуг сам выставляет счет, а Сбер автоматически формирует платежное поручение в системе интернет-банкинга СберБизнес. Плательщику остается войти в СберБизнес и подтвердить операцию. Решение упрощает оплату пошлин, штрафов и начислений для бизнеса.
«Сервис «Моментальные платежи» экономит самый важный ресурс – время, – подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Он исключает ошибки при оформлении платежных документов, потому что все поля заполняются автоматически. И это очень быстрое решение, недаром оно называется моментальным. Пользовательский путь для юрлиц столь же прост и самоочевиден, как и для физлиц на Госуслугах. А главное – информация о платеже мгновенно поступает в госорганы благодаря прямой интеграции».
Сервис основан на технологии Sber API. Сегодня по Sber API можно получить свыше 100 различных услуг. Эту технологию используют 8 тыс. юрлиц, которые каждый день совершают 12 млн операций.
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