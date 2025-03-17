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Бах заявил, что МОК сохраняет нейтралитет в условиях становления нового мирового порядка

16:12 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) сохраняет нейтралитет в условиях становления нового мирового порядка. Об этом журналистам заявил глава МОК Томас Бах.

«Второй принцип [МОК] — политический нейтралитет, — сказал Бах. — Новый мировой порядок находится в процессе становления, вы можете увидеть попытки одной или другой стороны формирующихся блоков, крупных игроков в этой новой многополярной системе перетащить олимпийское движение на свою сторону».

«Учитывая актуальность, которой мы достигли за это время, если бы олимпийское движение заняло позицию в пользу того или иного из этих новых блоков развивающихся держав, тогда олимпийское движение не было бы глобальным движением, тогда оно было бы просто еще одним инструментом, другой инструмент для политиков с целью разделять мир еще больше», — добавил Бах.

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