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НОВОСТИ

Почти половина американцев верит, что Трамп поддерживает РФ в конфликте с Украиной — опрос

16:32 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина граждан США (49%) считает, что в ситуации вокруг Украины симпатии президента Дональда Трампа находятся на стороне России, при этом 40% полагают, что он «не отдает предпочтения ни той, ни другой стороне». Об этом свидетельствуют данные опроса, которые опубликовал телеканал NBC News.

Еще 8% респондентов считают, что Трамп поддерживает Киев, а 3% затруднились ответить. Опрос проводился с 7 по 11 марта, в нем приняла участие тысяча зарегистрированных избирателей США.

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