США наносят удары по йеменской столице Сане — Al Masirah

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США наносят удары по йеменской столице Сане, которую контролируют хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По данным телеканалов Al Hadath и Sky News Arabia, мощные взрывы слышны во всех частях города. Как утверждают источники Al Hadath, целью ударов стали военные объекты хуситов, в том числе «секретные склады оружия», расположенные на западе йеменской столицы.