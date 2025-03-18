В Киеве опасаются, что Трамп может согласиться на передачу России Одессы — NYT
11:32 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощники Владимира Зеленского опасаются, что президент США Дональд Трамп может согласиться с передачей России Одессы. Об этом пишет газета The New York Times.
Издание обращает внимание, что в преддверии телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который ожидается во вторник, Трамп заявил, что планирует обсудить в ходе предстоящей беседы «территории».
Американский президент не стал уточнять, о каких конкретно регионах идет речь, но Белый дом уже давал понять, что Россия, как ожидается, сохранит контроль над территориями, «которые уже удерживают российские войска», пишет газета. «Но помощники <…> Владимира Зеленского выражали в прошлом месяце обеспокоенность тем, что Трамп может пойти навстречу пожеланиям Путина по другим частям Украины, возможно, включая критически важный порт Одессы», — говорится в статье.
Издание также отмечает, что «Россия почти наверняка сохранит Крым». Ранее портал Semafor со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа рассматривает официальное признание Крыма российской территорией в рамках соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.
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