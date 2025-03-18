В Киеве опасаются, что Трамп может согласиться на передачу России Одессы — NYT

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощники Владимира Зеленского опасаются, что президент США Дональд Трамп может согласиться с передачей России Одессы. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание обращает внимание, что в преддверии телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который ожидается во вторник, Трамп заявил, что планирует обсудить в ходе предстоящей беседы «территории».

Американский президент не стал уточнять, о каких конкретно регионах идет речь, но Белый дом уже давал понять, что Россия, как ожидается, сохранит контроль над территориями, «которые уже удерживают российские войска», пишет газета. «Но помощники <…> Владимира Зеленского выражали в прошлом месяце обеспокоенность тем, что Трамп может пойти навстречу пожеланиям Путина по другим частям Украины, возможно, включая критически важный порт Одессы», — говорится в статье.

Издание также отмечает, что «Россия почти наверняка сохранит Крым». Ранее портал Semafor со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа рассматривает официальное признание Крыма российской территорией в рамках соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.