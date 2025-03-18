Украина надеется на завершение конфликта в 2025 году — глава МИД

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина считает, что переговоры с американцами в Джидде на прошлой неделе открыли путь к завершению конфликта в 2025 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, выступая на проходящей в столице Индии политологической конференции «Раисина диалог».

«После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить эту войну в этом году. И мы готовы к этому. Мы не препятствие для достижения мира», — сказал он. По словам Сибиги, Киев готов начать выполнение договоренностей, достигнутых на встрече в Саудовской Аравии.

Сибига добавил, что Киев ожидает результатов телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, чтобы лучше понять ситуацию. При этом он отметил, что Украина по-прежнему не отказывается от своих «красных линий» при урегулировании конфликта — «никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности, никаких ограничений военных возможностей и никакого вето со стороны третьих стран на участие в каких-либо союзах».