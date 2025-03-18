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У 76% украинцев нынешняя власть вызывает разочарование, стыд и злость — опрос

15:00 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешняя украинская власть вызывает чувство разочарования, стыда, злости и ненависти у 76% жителей страны, еще 55% респондентов не доверяют Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, отвечая на вопрос, что сейчас украинцы испытывают по отношению к нынешней власти, 32% опрошенных заявили о разочаровании, 17% — о стыде, 16% — о злобе, еще 11% — о ненависти. Таким образом, суммарно негативные чувства к власти испытывают 76% респондентов, отмечается в исследовании.

По результатам опроса, среди украинцев, которые не доверяют Зеленскому, также преобладают отрицательные эмоции: 55% опрошенных разочарованы в нем, а 35% испытают злость и ненависть.

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