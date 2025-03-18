У 76% украинцев нынешняя власть вызывает разочарование, стыд и злость — опрос
15:00 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешняя украинская власть вызывает чувство разочарования, стыда, злости и ненависти у 76% жителей страны, еще 55% респондентов не доверяют Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Так, отвечая на вопрос, что сейчас украинцы испытывают по отношению к нынешней власти, 32% опрошенных заявили о разочаровании, 17% — о стыде, 16% — о злобе, еще 11% — о ненависти. Таким образом, суммарно негативные чувства к власти испытывают 76% респондентов, отмечается в исследовании.
По результатам опроса, среди украинцев, которые не доверяют Зеленскому, также преобладают отрицательные эмоции: 55% опрошенных разочарованы в нем, а 35% испытают злость и ненависть.
НОВОСТИ
- 14:32 18.03.2025
- Экономика РФ продолжает расти, но темпы замедляются — Решетников
- 14:12 18.03.2025
- Большинство стран ЕС и Брюссель настроены продолжать конфликт на Украине — Сийярто
- 14:00 18.03.2025
- ВС РФ поразили объекты нефтяной отрасли, обеспечивающие ВСУ
- 13:32 18.03.2025
- ЦРУ приостановило ведение телеграм-канала для вербовки россиян — эксперт
- 13:20 18.03.2025
- Сотрудники МЧС обезвредили в Курской области уже более 2 тыс. взрывоопасных предметов
- 13:05 18.03.2025
- Кремль позже определит формат оглашения итогов разговора Путина и Трампа — Песков
- 13:00 18.03.2025
- Киев и союзники опасаются, что Трамп заставит заключить мир на условиях РФ — Bloomberg
- 12:32 18.03.2025
- Украина надеется на завершение конфликта в 2025 году — глава МИД
- 12:20 18.03.2025
- Товарооборот Китая с Украиной в январе — феврале упал на 31,6%, до $1,02 млрд
- 12:05 18.03.2025
- Минфин РФ подготовит предложения по «большой приватизации» — Силуанов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать