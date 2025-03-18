Трамп об урегулировании на Украине: Процесс теперь идет в полную силу и с полными последствиями
22:20 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп назвал очень продуктивным свой телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение хозяин Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.
«Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным», — написал он.
«Процесс теперь идет в полную силу и с полными последствиями. И мы, будем надеяться, ради человечества выполним эту работу», — написал хозяин Белого дома.
«Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим и инфраструктурным объектам с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и в конечном счете над прекращением этой ужасной войны между Россией и Украиной», - пишет Трамп.
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