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Трамп об урегулировании на Украине: Процесс теперь идет в полную силу и с полными последствиями

22:20 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп назвал очень продуктивным свой телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее сообщение хозяин Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным», — написал он.

«Процесс теперь идет в полную силу и с полными последствиями. И мы, будем надеяться, ради человечества выполним эту работу», — написал хозяин Белого дома.

«Мы договорились о немедленном прекращении огня по всем энергетическим и инфраструктурным объектам с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и в конечном счете над прекращением этой ужасной войны между Россией и Украиной», - пишет Трамп.

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