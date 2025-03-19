Бойцы РФ закрепились на высотах у Красного Первого и заняли позиции ВСУ у Новомлынска

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, форсировав водную преграду, закрепились на господствующих высотах у населенного пункта Красное Первое Харьковской области, а также заняли бывшие позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новомлынска. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские бойцы за последние несколько суток улучшили свое тактическое положение и продвинулись сразу на нескольких участках на купянском направлении.

«Форсировав водную преграду, подразделения ВС РФ закрепились на господствующих высотах юго-восточнее населенного пункта Красное Первое. Северо-западнее Новомлынска заняты бывшие украинские позиции. В районе Малой Шапковки улучшено положение наших войск по переднему краю. На севере Кондрашовки ВС РФ продвинулись примерно на 1 км по направлению населенного пункта Тищенковка», — сказал он.