Бойцы РФ закрепились на высотах у Красного Первого и заняли позиции ВСУ у Новомлынска
10:20 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие, форсировав водную преграду, закрепились на господствующих высотах у населенного пункта Красное Первое Харьковской области, а также заняли бывшие позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новомлынска. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские бойцы за последние несколько суток улучшили свое тактическое положение и продвинулись сразу на нескольких участках на купянском направлении.
«Форсировав водную преграду, подразделения ВС РФ закрепились на господствующих высотах юго-восточнее населенного пункта Красное Первое. Северо-западнее Новомлынска заняты бывшие украинские позиции. В районе Малой Шапковки улучшено положение наших войск по переднему краю. На севере Кондрашовки ВС РФ продвинулись примерно на 1 км по направлению населенного пункта Тищенковка», — сказал он.
НОВОСТИ
- 11:00 19.03.2025
- Хуситы заявили о нанесении нового удара по авианосцу США в Красном море
- 10:32 19.03.2025
- Китайский человекоподобный робот впервые совершил боковое сальто
- 10:05 19.03.2025
- Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА
- 10:00 19.03.2025
- США не хотят сближения РФ и КНР, но рассчитывают улучшить отношения с ними — Трамп
- 09:32 19.03.2025
- Мэр Стамбула задержан в рамках антикоррупционного разбирательства
- 09:20 19.03.2025
- Администрация США изучает возможность отказа от командования силами НАТО в Европе — источник
- 09:05 19.03.2025
- США хотят масштабной торговли с РФ, в том числе с прицелом на покупку минералов — Трамп
- 09:00 19.03.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 57 украинских БПЛА над регионами России
- 22:45 18.03.2025
- ВСУ безуспешно попытались пересечь границу в направлении Белгородской области – МО РФ
- 22:20 18.03.2025
- Трамп об урегулировании на Украине: Процесс теперь идет в полную силу и с полными последствиями
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать