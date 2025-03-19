Губернатор Стамбула запретил до 23 марта любые демонстрации на фоне задержания мэра города

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление губернатора провинции Стамбул приняло решение о запрете до 23 марта любых демонстраций и митингов на территории провинции, а также перекрыло несколько центральных станций метро и автотрасс в мегаполисе. Это решение принято на фоне задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу в рамках разбирательства о терроризме и коррупции.

Власти провинции в соцсетях уведомили общественность, что «любые массовые мероприятия во всей провинции запрещены в течение четырех ближайших дней», то есть до 23 марта. «В целях поддержания общественного порядка на всей территории провинции и предотвращения возможных провокационных действий в период с 19 по 23 марта на четыре дня запрещаются любые митинги, демонстрации и заявления для прессы», — указали власти.

Также в течение среды будет перекрыто движение по более чем десятку крупных автодорог в центре Стамбула. Кроме того, временно не будут работать на вход и выход несколько станций метро, в том числе станция «Таксим», выходящая на одноименную площадь и проспект Истикляль, где традиционно проходят шествия и митинги.