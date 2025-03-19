КНР считает важными любые шаги по прекращению огня на Украине — МИД

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай всегда поддерживал мирное урегулирование украинского кризиса и считает важными любые шаги на этом направлении. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Китайская сторона с самого начала выступала за разрешение [украинского] кризиса посредством диалога и переговоров, а также считает все усилия, направленные на прекращение огня, необходимыми и важными шагами для достижения мира», — отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.