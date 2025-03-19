Минпросвещения планирует создать единую модель изучения русского языка
12:20 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпросвещения РФ планирует через полгода подготовить единую модель изучения русского языка для стран, которые интересуются его изучением. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в ходе круглого стола, посвященного созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка.
«Модель [изучения русского языка] для тех стран, которые проявляют интерес [к изучению языка] у нас практически готова, нам просто надо время обобщить, систематизировать. Я думаю, что за полгода мы это сделаем. И вместе с АНО „Евразия“ давайте возьмем полгода для того, чтобы представить такую модель», — сказал он.
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