Трамп заявил, что Путин во время разговора с ним проявил твердость и силу
13:32 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора во вторник проявил твердость и силу. Об этом он заявил в интервью американской газете The Washington Examiner.
«Путин проявил себя твердым и сильным [человеком], каким он и является. Это был очень хороший звонок. Я знаю его [Путина] очень хорошо. Я думаю, что он серьезно настроен положить этому [конфликту на Украине] конец», — сказал американский президент.
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