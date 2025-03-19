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Трамп заявил, что Путин во время разговора с ним проявил твердость и силу

13:32 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора во вторник проявил твердость и силу. Об этом он заявил в интервью американской газете The Washington Examiner.

«Путин проявил себя твердым и сильным [человеком], каким он и является. Это был очень хороший звонок. Я знаю его [Путина] очень хорошо. Я думаю, что он серьезно настроен положить этому [конфликту на Украине] конец», — сказал американский президент.

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