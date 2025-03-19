Парламент Сербии принял отставку премьера, спикер допустила внеочередные выборы в июне
16:12 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народная скупщина (однопалатный парламент) Сербии утвердил отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича, внеочередные парламентские выборы пройдут в начале июня, если до 18 апреля не будет сформировано новое правительство. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии.
«Сербский парламент в соответствии со статьей 132 Конституции принял отставку премьер-министра, таким образом полномочия правительства Милоша Вучевича официально завершились. Срок для формирования нового правительства начинается завтра, 20 марта», — отметила спикер Народной скупщины Ана Брнабич.
По ее словам, теперь президент республики Александар Вучич должен предложить парламенту кандидатуру нового главы кабинета министров. Новое правительство необходимо утвердить до полуночи 18 апреля. В противном случае глава государства должен будет распустить парламент и назначить новые выборы, которые должны состояться через 45-60 дней от этой даты.
НОВОСТИ
- 17:00 19.03.2025
- Россия и Украина провели обмен военнослужащими по формуле 175 на 175
- 16:32 19.03.2025
- Пашинян заявил о готовности подписать согласованный текст мирного договора с Азербайджаном
- 16:30 19.03.2025
- Сбер готов профинансировать создание почти 27 тысяч новых гостиничных номеров
- 16:00 19.03.2025
- Президент Венгрии вопреки призывам Брюсселя подписал закон о запрете на гей-парады*
- 15:32 19.03.2025
- ВС РФ завершают разгром противника в Курской области — Путин
- 15:12 19.03.2025
- Верить Киеву в вопросе прекращения ударов нельзя — Медведев
- 15:00 19.03.2025
- Кремль продолжит диалог с США о прекращении поставок Киеву, но не публично - Песков
- 14:32 19.03.2025
- РФ довела до США все нюансы, касающиеся возможного перемирия — Песков
- 14:12 19.03.2025
- Отец устроившей стрельбу в брянской гимназии девочки приговорен к исправительным работам
- 14:00 19.03.2025
- Уиткофф, Трамп-младший, Кушнер и Карлсон контактировали с украинской оппозицией — Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать