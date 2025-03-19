Парламент Сербии принял отставку премьера, спикер допустила внеочередные выборы в июне

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народная скупщина (однопалатный парламент) Сербии утвердил отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича, внеочередные парламентские выборы пройдут в начале июня, если до 18 апреля не будет сформировано новое правительство. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии.

«Сербский парламент в соответствии со статьей 132 Конституции принял отставку премьер-министра, таким образом полномочия правительства Милоша Вучевича официально завершились. Срок для формирования нового правительства начинается завтра, 20 марта», — отметила спикер Народной скупщины Ана Брнабич.

По ее словам, теперь президент республики Александар Вучич должен предложить парламенту кандидатуру нового главы кабинета министров. Новое правительство необходимо утвердить до полуночи 18 апреля. В противном случае глава государства должен будет распустить парламент и назначить новые выборы, которые должны состояться через 45-60 дней от этой даты.