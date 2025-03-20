Зеленский заявил, что для Украины встреча с РФ не будет «проблемой»
12:32 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский, который до сих пор не отменил указ о запрете переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, утверждает, что для Украины не будет «большой проблемой» встретиться с представителями России.
«Знаете, не большая проблема, был бы результат. Я считаю, что, если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля <…>, не является проблемой встреча», — сказал он на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос о том, когда может произойти встреча российской и украинской стороны. Запись брифинга опубликована в YouTube-канале офиса Зеленского.
При этом Зеленский поспешил добавить, что встречаться с российской стороной представители Украины будут «без удовольствия». «Вопрос абсолютно прагматичный, если есть наработанные варианты, которые могут приблизить нас к завершению войны, будем двигаться — и только вперед, без каких-либо пауз и сантиментов», — добавил он.
Говоря о предстоящих контактах с США, он высказал надежду на то, что они состоятся в Саудовской Аравии в пятницу, субботу или воскресенье. При этом еще 18 марта спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил, что новые контакты России и США состоятся «в воскресенье в Джидде».
Зеленский также дал понять журналистам, что не считает режим прекращения ударов по энергетике вступившим в силу, пока нет соответствующего документа. По его словам, представители Украины привезут на встречу в Саудовскую Аравию список объектов, по которым, как считает Киев, удары должны быть запрещены. «Очень надеюсь, что в ближайшие дни будет встреча в Саудовской Аравии и мы сможем договориться», — добавил он.
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