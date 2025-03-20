13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущий германский канцлер Фридрих Мерц, заявляя, будто бы Россия ежедневно занимается диверсиями в Европе, «уже врет как Геббельс», хотя не проработал еще ни дня. Политик плохо начинает и скверно закончит, выразил свою точку зрения заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведет Россия в Европе в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации, — написал Медведев в своем телеграм-канале. — Еще ни дня не проработал, а уже врет как Геббельс».

«Именно такую войну вела твоя, Мерц, нацистская страна против нашей в 1941-1945. Известно, чем она победно завершилась. Плохо начинаешь, Фриц!» — обратился зампред СБ. «И, надеюсь, так же закончишь», — добавил он.