0
0
15
НОВОСТИ

Мерц «врет как Геббельс» и закончит плохо, отметил Медведев

13:05 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будущий германский канцлер Фридрих Мерц, заявляя, будто бы Россия ежедневно занимается диверсиями в Европе, «уже врет как Геббельс», хотя не проработал еще ни дня. Политик плохо начинает и скверно закончит, выразил свою точку зрения заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведет Россия в Европе в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации, — написал Медведев в своем телеграм-канале. — Еще ни дня не проработал, а уже врет как Геббельс».

«Именно такую войну вела твоя, Мерц, нацистская страна против нашей в 1941-1945. Известно, чем она победно завершилась. Плохо начинаешь, Фриц!» — обратился зампред СБ. «И, надеюсь, так же закончишь», — добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9763
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
10161
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9527
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9866
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9763
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9761
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9690
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9793
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9689
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9585

Возврат к списку