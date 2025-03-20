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Пескова рассмешил вопрос о месте РФ в рейтинге счастья: «Не знаем критериев»

14:00 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией воспринял просьбу оценить улучшение позиций России в рейтинге стран по уровню счастья.

«Мы не знаем, какие критерии были, как такие выводы делаются», — сказал Песков, смеясь. «Честно говоря, мы не знаем, поэтому я не стал бы ничего комментировать здесь», — добавил представитель Кремля.

Согласно опубликованному ранее Всемирному докладу счастья, Финляндия восьмой год подряд признана самой счастливой страной в мире, Россия заняла 66-е место, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом. США оказались на 24-м месте, Украина — на 111-м. На последнем месте из 147 расположился Афганистан.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В его подготовке принимают участие социологическая служба Gallup и Оксфордский центр изучения благополучия.

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