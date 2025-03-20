Почти 80% испанцев обеспокоены возможностью начала третьей мировой войны — опрос

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 80% жителей Испании в той или иной степени выразили беспокойство из-за гипотетической возможности начала третьей мировой войны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного для газеты 20 Minutos.

По ее информации, респондентов спросили, насколько они переживают из-за возможности начала такого конфликта. 30,5% испанцев ответили, что «очень обеспокоены», 21,1% — «обеспокоены», 25,9% — «в некоторой степени обеспокоены». Кроме того, 75% опрошенных выразили тревогу из-за нахождения на посту президента США Дональда Трампа.

В свете нынешнего международного контекста 53,4% респондентов поддержали идею увеличения оборонных расходов Испании. 32,1% жителей королевства выступили против. Более 40% опрошенных также согласились с гипотетической отправкой военных страны на Украину для гарантий безопасности в рамках мирного плана. Против такой идеи высказались 37,2% испанцев. Кроме того, 3 из 10 жителей королевства выступили за восстановление обязательной военной службы в Испании, отмененной в 2001 году.