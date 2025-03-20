ХАМАС взял на себя ответственность за обстрел центра Израиля

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за обстрел центральной части Израиля. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале военного крыла движения — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

«В ответ на преступления Израиля в отношении гражданских лиц бойцы „Бригад Иззэддина аль-Кассама“ нанесли ракетный удар по Тель-Авиву», — говорится в сообщении.