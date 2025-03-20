«Роснефть» в 2024 году получила рекордную выручку – 10,1 трлн рублей

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«Роснефть» в 2024 году увеличила выручку на 2,7%, до рекордного уровня в 10,1 трлн руб., следует из отчетности крупнейшей нефтяной компании РФ за 12 месяцев. При этом чистая прибыль «Роснефти» по итогам прошлого года составила 1,08 трлн руб., это второй по величине показатель в истории компании.

При этом по приросту выручки за год «Роснефть» сумела существенно опередить большинство международных нефтегазовых компаний. В частности выручка Shell за прошлый год сократилась на 10,3%, Chevron – снизилась на 2%, а у Exxon выросла всего на 1,3%, Equinor показала снижение на 4%, а Total – упала на 9,6%.

По итогам 2024 года общий объем уплаченных в бюджет РФ налогов и иных платежей достиг рекордного показателя и с учетом 256 млрд руб. дивидендов, перечисленных в адрес государственного «Роснефтегаза», превысил 6,1 трлн руб. что эквивалентно 17% доходов федерального бюджета.

Отметим, что долговая нагрузка «Роснефти» на конец 2024 года оставалась на уровне 3 квартала, а отношение чистого финансового долга к EBITDA (прибыль до выплаты налогов и процентов) составило 1,2x. Ведущие российские рейтинговые агентства оценили долговую нагрузку компании как низкую. Показатель EBITDA достиг 3 трлн рублей, что также является рекордом в истории «Роснефти».