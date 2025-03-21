США в рамках сделки с Киевом хотят забрать под свой контроль АЭС — FT

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США хотят выбить для себя новые условия в рамках ресурсной сделки с Киевом, в том числе потенциально забрать украинские АЭС под свой контроль. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинские источники.

«Администрация Трампа хочет выбить новые условия, чтобы получить доступ к ключевым ископаемым и энергетическим активам Украины. <…> Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился подробно указать, кто владеет общим инвестиционным фондом и контролирует его. Потенциально, к этому же может быть отнесен переход во владение США других экономических активов, включая украинские АЭС», — пишет газета.