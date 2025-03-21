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План ЕС по предоставлению новой военной помощи Киеву провалился — Politico

11:20 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План предоставления новой военной помощи Украине, инициированный верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, полностью провалился, его судьба была предопределена до брюссельского саммита ЕС в четверг. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов сообщества.

Как заявили изданию несколько дипломатов ЕС, с планом все пошло не так с самого начала. Процесс одобрения проекта документа «был испорчен» после того, как бывший премьер-министр Эстонии Каллас «не смогла заручиться предварительной поддержкой» ключевых заинтересованных сторон. Верховный представитель не провела с ними надлежащих консультаций.

По словам одного из дипломатов Центральной Европы, «она все еще ведет себя как глава правительства и не поняла, что теперь у нее другая работа». «К сожалению Каллас и Украины план не выдержал столкновения с реальностью Евросоюза, где готовность нести жертвы ради Киева резко разнится от страны к стране», — говорится в публикации.

Участники саммита ЕС в четверг не приняли практических решений о выделении новой военной помощи Украине. Предложения главы дипломатии Евросоюза о военной помощи на 40 млрд и 5 млрд евро в итоговом документе не упоминаются. Этот документ был распространен в виде заявления 26 стран ЕС, поскольку Венгрия заблокировала принятие итогового заявления.

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