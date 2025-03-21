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НОВОСТИ

Смертность от ВИЧ-инфекции в России за пять лет снизилась на 19% — Мурашко

12:32 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатель смертности от ВИЧ-инфекции в России снизился на 19% за последние пять лет, за это же время смертность от туберкулеза сократилась более чем на 34%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы получили по ВИЧ-инфекции снижение смертности за последние пять лет на 19%. Хороший показатель. Охват противовирусной терапии составляет на сегодняшний день 90,5%», — сказал он на заседании коллегии Роспотребнадзора.

Министр добавил, что по туберкулезу снижение показателей смертности составило более 34%, была расширена линейка лекарственных препаратов, а также зарегистрированы новые, увеличен охват населения этими препаратами.

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