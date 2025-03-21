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США могли бы присоединить Гренландию, заключив договор о свободной ассоциации, считает WP

13:20 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объявление Гренландией независимости от Дании и последующее заключение с США договора о свободной ассоциации — единственный осуществимый вариант реализации идеи американского президента Дональда Трампа о присоединении этой датской автономии. Такое мнение высказала газета The Washington Post (WP).

Издание считает, что Гренландия в таком случае последовала бы примеру Микронезии, Маршалловых островов и Палау, заключивших такой договор в 1986 году, а до этого находившихся под опекой ООН и управлением Соединенных Штатов. В соответствии с договором об ассоциации Вашингтон гарантировал финансовую поддержку этим островным государствам, в обмен они передали Соединенным Штатам решение вопросов обороны и безопасности, но сохранили самоуправление. На этих территориях базируются американские военные, а жители островов могут без виз посещать США.

Учитывая стремление Гренландии к независимости, продемонстрированное на недавних парламентских выборах, наименее вероятным сценарием остается аннексия, которая привела бы к превращению арктического острова в 51-й американский штат, пишет газета. По ее оценке, большинство политических партий Гренландии не рассматривает возможность присоединения к США, как это сделали Пуэрто-Рико или Гуам.

Как отмечает WP, Трамп все еще мог бы предложить Дании купить Гренландию. Несмотря на заявления датских и гренландских политиков о том, что остров не продается, сделка на сумму $200 млрд, что превышает годовой бюджет Дании, могла бы заставить Копенгаген и Нуук серьезно подумать о таком предложении, утверждает издание. По его мнению, американская администрация также могла бы предложить гренландцам ежегодные выплаты после вхождения в состав США.

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