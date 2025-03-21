Власти Нидерландов намерены почти втрое увеличить численность армии — ТВ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Нидерландов намерено почти в три раза увеличить численность вооруженных сил, доведя ее до 200 тыс. человек. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на источники в сфере безопасности.

По их информации, в настоящее время в армии королевства служат около 75 тыс. человек, включая гражданский персонал и 8 тыс. находящихся в запасе. На этом фоне руководство МО страны намерено сделать особый упор на увеличении численности резервистов по «шведской модели». В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному медицинскому освидетельствованию, но лишь часть из них в конечном счете проходит на службу, поскольку в армии целенаправленно обращаются к наиболее подходящим, по оценке военных, кандидатам.

Кроме того, по оценкам военных экспертов, в долгосрочной перспективе нельзя исключать возможность возвращения в Нидерландах обязательной военной службы. На этом фоне вещательная корпорация напоминает, что обязательная срочная служба в стране была фактически отменена с 1997 года. Ранее целевой показатель увеличения численности армии находился на уровне 100 тыс. человек.

По данным NOS, в данный момент Нидерланды располагают тремя батальонами резервистов, расположенными в разных частях страны. Власти королевства задействуют их для обеспечения безопасности важной инфраструктуры, включая порты и аэропорты. В настоящее время численность каждого из батальонов составляет около 800 человек, резервисты обязаны провести на службе не менее одного года.