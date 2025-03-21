Трамп заявил, что ему нравится идея о «секретном предложении» Карла III

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему нравится идея о «секретном предложении» короля Великобритании Карла III.

«Я люблю короля Карла. Мне нравится», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social и сопроводил сообщение ссылкой на статью The Sun. В материале британской газеты указывается, что в ходе возможного государственного визита Трампа в Соединенное Королевство Карл III может предложить США стать ассоциированным членом Содружества наций — межгосударственного объединения, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии, доминионы и протектораты.

Эта идея уже появлялась во время первого президентского срока Трампа, однако не была исполнена.

27 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с Трампом в Вашингтоне передал ему письмо от Карла III, который пригласил американского лидера совершить второй государственный визит в Соединенное Королевство. Трамп в ответ заявил, что принимает это приглашение. По его словам, визит может состояться «в ближайшем будущем». Телеканал Sky News предположил, что Трамп может посетить Великобританию в начале следующего года.

Трамп совершил свой первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время своего первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки он был принят королевой Елизаветой II (1926-2022). В современной истории Великобритания ни разу не организовывала второй государственный визит для какого-либо зарубежного политического деятеля.