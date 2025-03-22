Руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов — Уиткофф

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

Карлсон напомнил, что «российская позиция заключается в том, что нынешний лидер Украины не избран, и поэтому невозможно заключить соглашение с этой страной». «Как вы считаете, будут ли выборы на Украине?» — спросил журналист. «Да, они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», — ответил Уиткофф.