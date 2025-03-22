Умерла Лариса Голубкина

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла на 86-м году жизни, сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал он в своем телеграм-канале.



Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью находилась в эвакуации в Новосибирске. С 1964 года по настоящее время Голубкина была актрисой Центрального академического театра Российской армии. Снималась в фильмах «Гусарская баллада», «День счастья», «Дайте жалобную книгу» и других. В 1991 году удостоена звания Народная артистка РСФСР, также награждена орденами «Знак Почета» (1980) и Дружбы (2000). Голубкина была вдовой актера Андрея Миронова.

