Умерла Лариса Голубкина
12:30 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла на 86-м году жизни, сообщил телеведущий Андрей Малахов.
«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал он в своем телеграм-канале.
Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны вместе с матерью находилась в эвакуации в Новосибирске. С 1964 года по настоящее время Голубкина была актрисой Центрального академического театра Российской армии. Снималась в фильмах «Гусарская баллада», «День счастья», «Дайте жалобную книгу» и других. В 1991 году удостоена звания Народная артистка РСФСР, также награждена орденами «Знак Почета» (1980) и Дружбы (2000). Голубкина была вдовой актера Андрея Миронова.
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