Более полусотни украинских дронов было уничтожено за ночь над регионами России – МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников над регионами России, из них около половины — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: 29 БПЛА — над территорией Ростовской области, 20 БПЛА — над территорией Астраханской области, три БПЛА — над территорией Воронежской области, три БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Саратовской области», — сообщили в Минобороны.