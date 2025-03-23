Более полусотни украинских дронов было уничтожено за ночь над регионами России – МО РФ
09:00 23.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников над регионами России, из них около половины — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: 29 БПЛА — над территорией Ростовской области, 20 БПЛА — над территорией Астраханской области, три БПЛА — над территорией Воронежской области, три БПЛА — над территорией Волгоградской области, два БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Саратовской области», — сообщили в Минобороны.
Новости
- 09:50 23.03.2025
- Стармер: Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок
- 09:20 23.03.2025
- Массовых банкротств застройщиков в Банке России не ожидают
- 21:00 22.03.2025
- Венгрия не снимет вето на прием Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье — Сийярто
- 20:30 22.03.2025
- Число эвакуированных из курского приграничья достигло 571, среди них 16 детей — Хинштейн
- 20:00 22.03.2025
- Китай сообщил о создании оборудования для резки кабелей на большой глубине
- 19:30 22.03.2025
- Литва заявила о намерении минировать границу с Белоруссией и Россией
- 19:00 22.03.2025
- На Пхукете перевернулся автобус с российскими туристами
- 18:30 22.03.2025
- Власти Сербии не позволят западным спецслужбам совершить цветную революцию — вице-премьер
- 18:00 22.03.2025
- ВС США разрабатывают систему «Золотой купол» для защиты от дальнобойных ракет — CNN
- 17:30 22.03.2025
- ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на курском направлении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать