Стармер: Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок
09:50 23.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал страны Европы заранее разработать план по обеспечению безопасности и сдерживания России на случай заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом он сказал в интервью газете The New York Times.
«Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок», — передает издание его слова. По его мнению, отсутствие надежных гарантий безопасности оставит Киев беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.
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