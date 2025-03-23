Стармер: Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал страны Европы заранее разработать план по обеспечению безопасности и сдерживания России на случай заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом он сказал в интервью газете The New York Times.

«Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок», — передает издание его слова. По его мнению, отсутствие надежных гарантий безопасности оставит Киев беззащитным, при этом Европа должна сыграть ведущую роль в обеспечении этих гарантий.